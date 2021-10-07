Мурманская область поддержит авиаперелеты в Сочи, Воронеж, Белгород и Казань

Утвержденный перечень субсидируемых и софинансируемых в 2022 году маршрутов появится на сайте Федерального агентства Воздушного транспорта в конце ноября. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Четыре авианаправления получили поддержку Мурманской области в конкурсе на софинансирование региональных перелетов на 2022 год.

В частности, речь идет о рейсе в Сочи, который планируют выполнять два раза в неделю с января по апрель и с ноября по декабрь. Помимо этого есть интерес к рейсам в Воронеж и Белгород, которые будут выполняться с мая по сентябрь.

Еще рассматривается несколько маршрутов: Мурманск - Казань, запланированный на период с 1 января по 31 декабря 2022 года; в Архангельск и Калугу - с января по декабрь 2022 года, круглогодичные рейсы в Краснодар.

Утвержденный перечень субсидируемых и софинансируемых в 2022 году маршрутов появится на сайте Федерального агентства воздушного транспорта в конце ноября.

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