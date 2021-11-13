В Мурманске такси въехало в машину перед пешеходным переходом

Такси и легковушка столкнулись у светофора. Фото: скриншот видео/vk.com/murmansk_dtp
В Мурманске на спуске от Семеновского озера в районе улицы Челюскинцев произошла авария: такси въехало в машину, остановившуюся на красный сигнал светофора перед пешеходным переходом.
Фрагментом записи с камеры видеорегистратора очевидец поделился в группе «Мурманск ДТП ЧП».
По записи видно, что таксист пытался затормозить: левый стоп-сигнал загорелся за несколько метров до столкновения. В комментариях мурманчане активно обсуждают ситуацию и ищут причину ДТП. Основные версии - летняя резина и несвоевременное торможение.
О пострадавших не сообщается.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Мурманске женщина ударила знакомого топором по голове. Мужчина сам себе вызвал "скорую" (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru