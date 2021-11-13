В Мурманске такси въехало в машину перед пешеходным переходом

Такси и легковушка столкнулись у светофора. Фото: скриншот видео/vk.com/murmansk_dtp

В Мурманске на спуске от Семеновского озера в районе улицы Челюскинцев произошла авария: такси въехало в машину, остановившуюся на красный сигнал светофора перед пешеходным переходом.

Фрагментом записи с камеры видеорегистратора очевидец поделился в группе «Мурманск ДТП ЧП».

По записи видно, что таксист пытался затормозить: левый стоп-сигнал загорелся за несколько метров до столкновения. В комментариях мурманчане активно обсуждают ситуацию и ищут причину ДТП. Основные версии - летняя резина и несвоевременное торможение.

О пострадавших не сообщается.

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