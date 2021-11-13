Жителей Мурманской области предупреждают о метели и сильном ветре

Непогода начнется в субботу и закончится только в воскресенье. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жителей Мурманской области предупреждают о непогоде, которая сделает эти выходные не такими радужными.

- По данным Мурманского УГМС, 13-14 ноября в период с 23.00 до 3.00 на севере Мурманской области и в Мурманске ожидается усиление северо-западного ветра порывами 18-20 м/с, снег, метель. Сохранится до 11-13 часов 14 ноября, - сообщили в МЧС по Мурманской области.

О приближающейся непогоде стало известно еще в конце рабочей недели. Синоптики обещают похолодание до -17.

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