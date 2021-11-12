На выходных в Мурманской области ожидается метель

В дальнейшем циклон сместится на север Архангельской области, ветер постепенно ослабеет. Фото: Михаил ФРОЛОВ

На этих выходных, 13 и 14 ноября, в Мурманской область будет похолодание. Стоит одеваться потеплее.

- 13 ноября Кольский полуостров будет находиться, в основном, в поле повышенного атмосферного давления: местами пройдет небольшой снег, ночью туман. Температура воздуха ночью -7-12, при прояснениях -12-17 градусов, днем -4-9. Во второй половине дня к северо-западу Мурманской области с Норвежского моря сместится циклон: постепенно начнет усиливаться ветер, ожидается снег, - сообщили в мурманском гидрометцентре.

14 ноября погоду нашего региона определит тыловая часть циклона: ожидается сильный северо-западный ветер, временами снег, местами метель, преобладающая температура воздуха -2-7 градусов в течение суток.

В дальнейшем циклон сместится на север Архангельской области, ветер постепенно ослабеет.

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