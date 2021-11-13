Сообщение об ограблении детского сада в Мурманске оказалось ложным

Сторож испугалась, что вещи пропали, и позвонила в полицию. Фото: Мария ЛЕНЦ

Около 23.00 12 ноября в паблике "Мурманск" появилось сообщение об ограблении дошкольного учреждения.

- Детский садик по улице Фрунзе обчистили злоумышленники. Похитили 8 батарей, 5 смесителей и старый телевизор. Дети теперь будут без отопления, - сообщил паблик.

Однако оказалось, что на деле все обстоит не так.

- В полицию поступило сообщение о исчезновении из детского сада имущества. На место прибыла оперативная следственная группа, выяснилось, что вещи не пропадали, - сообщил "КП"-Мурманск" и.о. начальника пресс-службы УМВД по Мурманской области Никита Половнев.

Оказалось, что сторож перепутала помещение, в котором должна была находиться технику, и когда не увидела ее, испугалась и позвонила по "02". Мурманчане, прочитав пост про "ограбление", сразу вспомнили фильм "Джентльмены удачи".

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