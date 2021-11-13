В Мурманске во дворе сгорела машина

Горящие машины тушили семь человек.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Рано утром 13 ноября в Мурманске произошел пожар. У дома №20 на проспекте Кирова сгорела машина. Сообщение об этом поступила в МЧС в 4.38.
- Сгорел моторный отсек, обгорел салон автомобиля, повреждены пламенем соседние машины. На месте пожара работало одно пожарно-спасательное подразделение в составе 7 человек, - сообщили в пресс-службе МЧС по Мурманской области.
Причина возгорания устанавливается.
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