В Мурманске у дома престарелых маршрутка сбила пожилого мужчину

Мужчина шел на зеленый свет, когда его сбила маршрутка. Фото: скриншот видео/vk.com/murmansk_dtp

12 ноября в Мурманске маршрутка №52 сбила пожилого мужчину. ДТП произошло у дома престарелых на улице Старостина. Родственники пострадавшего ищут очевидцев аварии.

- На пешеходном переходе мужчина переходил дорогу на зеленый сигнал светофора. Был сбит водителем маршрутного автобуса. Пострадавший находится в больнице. Если есть запись с регистратора просьба позвонить по телефонам 8911-339-30-66 (Юлия) и 8921-510-65-25 (Вера), - пишет в группе "Мурманск ДТП ЧП" Юлия Веснина.

Момент наезда на мужчину попал на камеру видеонаблюдения.

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