В Мурманске из пожара в административном здании эвакуировали 17 человек

Причина случившегося устанавливается. Фото: ГУ МЧС по Мурманской области

12 ноября в Мурманске на улице Прибрежной, 17 случился сильный пожар. Сигнал о возгорании в трехэтажном административном здании поступил спасателям в 11.47.

- В результате происшествия выгорел вводной электрощит на площади 3 квадратных метра на первом этаже. В помещении электрощитовой повреждены огнем стены и потолок, нарушено остекление, первый этаж закопчен полностью. Из здания эвакуировали 17 человек, - сообщили в ГУ МЧС России по Мурманской области.

На месте пожара работали два пожарно-спасательных подразделения - 13 человек личного состава, 4 единицы техники. Причина случившегося устанавливается.

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