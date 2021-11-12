Житель Мурманска поучаствовал в литературном фестивале «КоРифеи»

В число приглашенных экспертов всероссийского литературного фестиваля «КоРифеи» вошел поэт, руководитель Мурманского отделения Союза писателей России Илья Виноградов. Фото: Личный архив

В число приглашенных экспертов всероссийского литературного фестиваля «КоРифеи» вошел поэт, руководитель Мурманского отделения Союза писателей России Илья Виноградов.

Северянин представил документальный фильм «Дружба, отлитая в бронзе» о возрождении в Мурманске празднования Дня славянской письменности и культуры, установке привезенного из Болгарии памятника Кириллу и Мефодию, Славянских ходах, а также о проделанной мурманскими писателями работе.

- Фестиваль собрал делегатов из Хакасии, Новосибирска, Челябинска, Москвы и Санкт-Петербурга. Он включал обучающие семинары, выступления, встречи, знакомство с культурой Башкирии. «КоРифеи» прошел в Уфе уже в девятый раз. Ежегодно фестиваль собирает до нескольких сотен участников, - сообщает министерство культуры Мурманской области.

Большой интерес также вызвал рассказ о проводимом открытом региональном литературном фестивале «Капитан Грэй» и учрежденной правительством Мурманской области и Союзом писателей России Всероссийской Арктической литературной премии им. В.С. Маслова.

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