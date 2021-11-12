В Заполярье приехала преподаватель из шоу «Пацанки»

Своим путешествием по Заполярью телеведущая делится в социальных сетях, хваля и восхищаясь природой севера. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Мария Третьякова известна публике по реалити-шоу «Пацанки». С первого сезона передачи телеведущая неизменно остается одним из главных преподавателей Школы леди, наставницей участниц и заместителем директора.

Своими манерами, внешностью и загадочным голосом Мария завоевала любовь телезрителей. В программе она учит девушек грамотно и чисто разговаривать, разрешать конфликты без матов и ругани.

В Мурманскую область актриса приехала отдохнуть на свой день рождения. Мария посмотрела достопримечательности Мурманска, не забыв на удачу потереть памятник треске. Затем отправилась в Териберку и смогла поймать северное сияние.

- Суровая, но прекрасная, как первозданная Вселенная, Териберка на Кольском полуострове - единственный свободный в России выход к Баренцеву морю. Она стала живой декорацией к фильму Андрея Звягинцева «Левиафан», - делится впечатлениями в Instagram Мария.

Своим путешествием по Заполярью телеведущая делится в социальных сетях, хваля и восхищаясь природой севера.

- Спасибо жизни за возможность видеть такую красоту! – пишет Мария под одной из фотографий.

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