Жительницу Алакуртти при покупке одежды обманули на 17 тысяч рублей

Установлено, что банковская карта, на которую осуществлен перевод, привязана к номеру телефона, зарегистрированному в республике Башкортостан. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В полицию обратилась 33-летняя жительница Алакуртти и сообщила, что стала жертвой мошенничества. Женщина рассказала, что увидела в одной из групп в социальной сети выгодное предложение о продаже одежды. В переписке с продавцом она оговорила условия покупки и доставки, после чего перевела почти 17 тысяч на номер счета, указанный интернет-мошенником.

Продавец подтвердил получение денег и пообещал оправить заказ, но одежду потерпевшая так и не получила. Аккаунт группы оказался удален.

- По данному факту следователем возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 2 статьи 159.3 УК РФ (мошенничество с использованием электронных средств платежа), - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

Установлено, что банковская карта, на которую осуществлен перевод, привязана к номеру телефона, зарегистрированному в республике Башкортостан.

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