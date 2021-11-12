В Апатитах мужчина на рабочем месте сломал коллеге два ребра

Мужчина вину признал, теперь ему грозит до трех лет лишения свободы.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В дежурную часть полиции Апатитов из больницы поступило сообщение о 41-летнем местном жителе с травмами средней тяжести.
- Сотрудники полиции выяснили, что пострадавший находился на работе, когда между ним и коллегой возник словесный конфликт. Во время ссоры злоумышленник сломал ему два ребра, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.
Виновника нашли и доставили в отдел полиции. Им оказался ранее несудимый 59-летний северянин. Мужчина вину признал, теперь ему грозит до трех лет лишения свободы.
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