В Мурманской области за неделю подорожали картошка и куриное мясо

Тем временем снизилась средняя цена на яблоки (на 4,7%) и репчатый лук (на 1,9%). Фото: Антон ЗАБИРОВ

Мурманскстат рассказал, как изменились цены на некоторые социально значимые продукты первой необходимости за прошлую неделю. Наблюдение за ценами осуществлялось в Мурманске, Апатитах и Североморске.

- Со 2 по 8 ноября наибольшее увеличение цен отмечено на картофель (на 5,8%), охлажденные и мороженые куры (на 2,7%), куриные яйца (на 2,5%), пшеничную муку (на 1,5%), свежую белокочанную капусту (на 0,8%), - сообщили в статистическом ведомстве.

Тем временем снизилась средняя цена на яблоки (на 4,7%) и репчатый лук (на 1,9%).

На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

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