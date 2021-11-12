Прокуратура Апатитов накрыла сайты с поддельными справками для призывников

По факту выявленных нарушений прокурором города в суд направлены административные исковые заявления о признании такой информации запрещенной к распространению. Фото: Артем КИЛЬКИН

Прокуратура Апатитов, мониторя Интернет, нашла сайты с продажей поддельных справок.

Тем, кто оказался на них, предлагали купить справки о доходах по форме 2-НДФЛ, медицинские справки, в том числе для предоставления в военный комиссариат для уклонения от военной службы, а также поддельные дипломы о получении высшего образования.

- Доступ на интернет-ресурсы был свободным, не требовал предварительной регистрации и пароля, ознакомиться с содержанием и воспользоваться указанной информацией мог любой пользователь, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Мурманской области.

По факту выявленных нарушений прокурором города в суд направлены административные исковые заявления о признании такой информации запрещенной к распространению.

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