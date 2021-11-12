Двум жителям Мончегорска грозит до 20 лет лишения свободы за наркотики

Сейчас уголовное дело направлено в суд. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Двух молодых людей из Мончегорска могут посадить на 20 лет за наркотики. Как сообщили в СУ Следственного комитета по Мурманской области, 20-летних северян обвиняют по части 4 статьи 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере).

Один из подозреваемых в сети получил информацию о тайнике с наркотиками. Причем ранее он судим не был. Вместе с другом, имевшим криминальное прошлое, он пошел на месте и забрал 50 граммов метамфетамина.

- Наркотик они расфасовали в удобные для сбыта упаковки. Подготовленные для перепродажи наркотики злоумышленники разместили в 11 оборудованных тайниках на территории региона. По версии следствия, один из северян делал фотофиксацию организованных тайников и устанавливал географические координаты мест их расположения. Второй злоумышленник составлял текстовое описание к месту расположения каждого из тайников, - сообщили в СУ СКР по Мурманской области.

Сейчас уголовное дело направлено в суд.

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