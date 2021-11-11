Интерактивная выставка к 200-летию со дня рождения Достоевского откроется в Мурманске

Северяне смогут увидеть уникальное «Евангелие Достоевского». Фото: Мария ПАШЕНКОВА

В Мурманской областной научной библиотеке откроется масштабная интерактивная экспозиция, посвященная 200-летию со дня рождения великого русского писателя Федора Михайловича Достоевского.

Северян ждут редкие прижизненные издания, критические статьи, книги авторов и философов, которые повлияли на мировоззрение писателя.

Так, например, посетители смогут увидеть уникальное «Евангелие Достоевского». Этот комплект книг - полная копия самого Евангелия с восстановленной обложкой, комментарии к пометкам писателя, большой сборник отсылок и впервые изданная тюремная «Сибирская тетрадь».

В рамках выставки также будет организована интерактивная площадка «Достоевские раскраски». Желающие смогут раскрасить персонажей автора цветными карандашами и восковыми мелками.

Открытие состоится 13 ноября в 14.00, выставка будет работать в зале-трансформере на 4 этаже до конца года.

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