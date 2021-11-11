В МЧС назвали источник взрыва, который слышали в Мурманске

В ведомстве уточнили, что работы будут идти и 11, и 12 ноября.
Фото: Елена КОВАЛЕНКО
Около 17.00 11 ноября в Мурманске услышали звук, характерный для взрыва. Он встревожил жителей Октябрьского и Ленинского округов.
- По нашей информации, это плановые взрывные работы на Белокаменке, - сообщили в МЧС по Мурманской области.
В ведомстве уточнили, что работы будут идти и 11, и 12 ноября.
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