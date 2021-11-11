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Общество11 ноября 2021 18:05

В МЧС назвали источник взрыва, который слышали в Мурманске

Северяне услышали его в разных районах города
Мария ПАШЕНКОВА
Мария ПАШЕНКОВА
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В ведомстве уточнили, что работы будут идти и 11, и 12 ноября.

В ведомстве уточнили, что работы будут идти и 11, и 12 ноября.

Фото: Елена КОВАЛЕНКО

Около 17.00 11 ноября в Мурманске услышали звук, характерный для взрыва. Он встревожил жителей Октябрьского и Ленинского округов.

- По нашей информации, это плановые взрывные работы на Белокаменке, - сообщили в МЧС по Мурманской области.

В ведомстве уточнили, что работы будут идти и 11, и 12 ноября.

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