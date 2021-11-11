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Происшествия11 ноября 2021 17:52

Влюбленный житель Мончегорска избил полицейского

Пьяному мужчине не понравилось, что ему мешают буянить
Ника СВЕТЛОВА
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Мончегорец посчитал наказание слишком суровым, но обжаловать его не смог.

Мончегорец посчитал наказание слишком суровым, но обжаловать его не смог.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Житель Мончегорска попал под уголовную статью за свою вспыльчивость. Весной этого года он пришел к своей жительнице, с которой поссорился. Женщина не хотела пускать его в квартиру, поэтому он стал буянить, кричать, материться разбил окно в подъезде.

Испуганная северянка вызвала полицию, мужчину задержали и увезли в отделение полиции для составления протокола, что разозлило пьяного мончегорца еще больше, поэтому он несколько раз ударил сотрудника ППС кулаками по голове.

- В ходе судебного разбирательства подсудимый вину в совершении указанного преступления признал полностью, в содеянном раскаялся. Суд учел, что гражданин был ранее судим, и вынес обвинительный приговор, назначив наказание в виде 2 лет 1 месяца лишения свободы, - сообщили в объединенной пресс-службе судов Мурманской области.

Мончегорец посчитал наказание слишком суровым, но обжаловать его не смог.

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