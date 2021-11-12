Жительница Мурманска получила штраф за вывоз овощных семян и картошки из Финляндии

Северянка хотела получить из Финляндии картофель, но не оформила нужные документы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительнице Мурманска пришлось возвращать в Финляндию овощные семена и полкило картофеля, которые она пыталась незаконно провести через границу в Россию.

Через Карелию женщина везла 2 упаковки семян свеклы, 4 пачки семян огурца, по 3 упаковки семян кабачка и редиса и 0,45 килограмма картофеля. Как оказалось, у северянки не было фитосанитарного сертификата на провоз продукции.

Нарушение фитосанитарного законодательства было выявлено таможенной службой в МАПП «Люття» Республики Карелия. Произошло это в середине сентября, когда женщина ехала из соседней страны домой.

- Любой посадочный материал - семена, луковицы, рассаду, и в том числе картофель, как семенной, так и продовольственный, нельзя ввозить без документа. Мурманчанку привлекли к административной ответственности по статье 10.2 КоАП РФ с назначением штрафа в размере 300 рублей, - сообщили в североморском межрегиональном управлении Россельхознадзора.

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