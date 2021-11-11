За сутки в Мурманской области 268 человек заболели коронавирусом

Выздоровели 62 175 северян, на лечении остаются 17 274 пациента. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Число заболевших COVID-19 в Мурманской области продолжает расти. Так, по данным оперативного штаба при правительстве региона на 11 ноября 2021 года, за последние сутки 268 человек узнали о положительном результате теста на коронавирус.

Всего с начала пандемии заразились ковидом 81 863 человека, количество летальных исходов - 2414 (+8 за сутки). Больше всего зараженных за сутки приходится на Мурманск (+135, всего 39185), Кандалакшский район (+15, всего 5955) и Североморск (+45, всего 7130).

Выздоровели 62 175 северян, на лечении остаются 17 274 пациента.

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