Сержант из Североморска вступил в преступную группу и пытался сбыть 40 свертков с наркотиком

Мужчина признан виновным по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 2281 УК РФ за покушение на сбыт наркотиков в крупном размере. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Мурманской области осудили военнослужащего - сержанта войсковой части №36085, что находится под Североморском. Мужчина признан виновным по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 2281 УК РФ за покушение на сбыт наркотиков в крупном размере.

В мае этого года северянин, желая улучшить свое материальное положение, добровольно вошел в состав организованной преступной группы, члены которой систематически занимались сбытом наркотических средств на территории Заполярья.

- 24 мая сержант забрал из тайника для последующей продажи расфасованное в 40 свертков наркотическое вещество общей массой 31,907 грамм. Однако довести до конца задуманное преступление военнослужащий не смог, так как его задержали правоохранители, - сообщили в Следственном комитете РФ по Северному флоту.

Мурманский гарнизонный военный суд с учетом раскаяния мужчины, активного способствования расследованию преступления и наличия у него малолетнего ребенка назначил ему наказание в виде 6 лет лишения свободы в колонии общего режима.

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