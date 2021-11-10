Вице-губернатор Юрий Сердечкин может стать главой администрации Мурманска.

Заместитель губернатора Мурманской области Юрий Сердечкин подал документы на конкурс по замещению должности главы администрации Мурманска.

- Областному центру по праву уделяется повышенное внимание региональных властей. Это столица Заполярья, столица Арктики, и наши жители заслуживают того, чтобы ощущать этот статус в уровне жизни. Готов работать над этой задачей. Впереди заседание конкурсной комиссии, которая заслушает всех кандидатов, а Совет депутатов определит победителя конкурса, - сообщил Юрий Сердечкин.

Напомним: после досрочной отставки Евгения Никоры, который избрался в Мурманскую областную Думу, единственной кандидатурой на должность главы администрации была экс-министр образования и науки Ольга Дзюба, но большинство депутатов горсовета не поддержали ее.

Ближайшее заседание Совета депутатов назначено на 30 ноября, но пункта об избрании главы администрации в повестке нет.

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