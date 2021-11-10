В Апатитах менеджер компании присвоила около 900 тысяч рублей

В течение шести месяцев менеджер присвоила суммы в размере от 4 до 28 тысяч рублей. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Полиция завершила расследование по делу жительницы Апатитов, которая обвиняется в присвоении около 900 тысяч рублей.

Ранее не судимая 22-летняя северянка работала менеджером в одной из местных компаний, осуществляющих доставку грузов, посылок, документов гражданам и организациям. Пользуясь своим служебным положением, женщина приняла от клиента 11 тысяч рублей в счет оплаты врученной посылки, но в кассу или на расчетный счет организации их не внесла. Таким же образом злоумышленница похитила 14 тысяч у другого клиента. Чтобы подлог не обнаружили, апатитчанка вносила изменения в программу статусов нахождения отправлений, корректируя сведения об оплате.

В течение 6 месяцев менеджер присваивала суммы в размере от 4 до 28 тысяч рублей. Всего следствие установило 40 эпизодов преступной деятельности. Общий ущерб организации составил около 900 тысяч рублей.

- Следствием собрана достаточная доказательная база, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Жительницу Апатитов может ожидать наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

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