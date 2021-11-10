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Общество10 ноября 2021 11:24

В Мурманской области снизилась ожидаемая продолжительность жизни

Регион также не вошел в число субъектов с долгожителями
Олеся КУРИЛОВА
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Этот показатель не несет прогнозный характер, так как возрастные коэффициенты смертности меняются каждый год.

Этот показатель не несет прогнозный характер, так как возрастные коэффициенты смертности меняются каждый год.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

Исследования Росстата могут многое рассказать о жизни жителей нашей страны, от уровня доходов до подверженности различным заболеваниям. Также федеральный орган статистики составил список регионов России по ожидаемой продолжительности жизни за 2020 год.

В исследовании говорится об ожидаемой продолжительности жизни – это число лет, которое, в среднем, предстоит прожить человеку, при условии неизменности этого показателя в последующие годы. На значение влияют уровень здравоохранения, генетики, экологии и образа жизни человека.

Так, в тройку с наибольшей ожидаемой продолжительностью жизни в России при рождении по обоим полам вошли Республика Ингушетия – 81,48 года, Республика Дагестан – 76,43 года и Москва – 76,20 года.

Самая низкая ожидаемая продолжительность жизни в Амурской области – 67,38 года, Республике Тыва – 66,25 года и Чукотском автономном округе – 65,82 года.

В Мурманской области этот возраст составил 69,81 года. Для сравнения ожидаемая продолжительность жизни в нашем регионе за 2015 год составляла 70,24 года.

Этот показатель не несет прогнозный характер, так как возрастные коэффициенты смертности меняются каждый год.

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