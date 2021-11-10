В Мурманской области работник железнодорожной станции упал под едущий поезд

Составителя поездов во время маневренных работ сбил снежный вал, мужчина упал под движущийся поезд и погиб. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Ночью 5 апреля 2020 в Кировске случилась беда. Составителя поездов во время маневренных работ сбил снежный вал, мужчина упал под движущийся поезд и погиб.

Оказалось, что 47-летний начальник станции знал про вал с марта, но не распорядился убрать его. В отношении начальника возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.

Кировский городской суд Мурманской области приговорил его к одному году ограничения свободы с лишением права заниматься профессиональной деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций в сфере железнодорожного транспорта сроком на 2 года.

- Осужденный и его защитник, не согласившись с приговором, обжаловали его в апелляционном порядке, выдвигая версии о том, что потерпевший сам нарушил требования безопасности. Просили вынести оправдательный приговор, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Однако Мурманский областной суд оставил приговор без изменения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманске женщина ударила знакомого топором по голове. Мужчина сам себе вызвал "скорую" (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru