71-летняя жительница Мурманска проведет 7 лет в колонии за убийство сожителя

Мурманчанка убила сожителя ударом ножа. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Мурманске суд огласил приговор 71-летней женщине, которую обвиняли по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Как сообщили в СУ Следственного комитета по Мурманской области, трагедия случилась 10 апреля этого года в одном из домов на улице Баумана.

- Женщина находилась в квартире со своим 58-летним сожителем. Между ними произошел конфликт, в ходе которого подсудимая нанесла потерпевшему один удар ножом хозяйственно-бытового назначения в сердце. После этого она обратилась к соседке по подъезду с просьбой вызвать бригаду скорой медицинской помощи. Прибывшие медицинские работники констатировали смерть потерпевшего, от полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Алина Александрович.

Теперь северянка проведет 7 лет в исправительной колонии общего режима.

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