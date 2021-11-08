В Мурманске в припаркованном автомобиле обнаружили подозрительный предмет

Находку передали следственно-оперативной группе для дальнейшего разбирательства. Фото: Росгвардия по Мурманской области

В дежурную часть ОМОН Управления Росгвардии по Мурманской области поступила заявка от сотрудников полиции. В одном из припаркованных автомобилей в Мурманске был найден подозрительный предмет, который нужно было проверить на безопасность.

- На место происшествия выехали инженеры-взрывотехники ОМОН «Медведь». Обнаруженный в автомобиле на улице Аскольдовцев предмет является макетом гранаты и опасности не представляет, - сообщили в пресс-службе вневедомственной охраны.

Росгвардейцы передали находку следственно-оперативной группе для дальнейшего разбирательства.

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