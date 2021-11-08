За сутки в Мурманской области 256 человек заболели коронавирусом

На лечении остаются 17 299 пациентов.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Число заболевших COVID-19 в Мурманской области продолжает расти. Так, по данным оперативного штаба при правительстве региона на 8 ноября 2021 года, за последние сутки 256 человек узнали о положительном результате теста на коронавирус.
Всего с начала пандемии заразились ковидом 81 080 человек, количество летальных исходов - 2393 (+10 за сутки). Больше всего зараженных за сутки приходится на Мурманск (+156, всего 38753), Кольский район (+19, всего 3658) и Мончегорск (+18, всего 6557).
Выздоровели 61 388 северян, на лечении остаются 17 299 пациентов.
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