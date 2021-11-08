За сутки в Мурманской области 256 человек заболели коронавирусом

На лечении остаются 17 299 пациентов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Число заболевших COVID-19 в Мурманской области продолжает расти. Так, по данным оперативного штаба при правительстве региона на 8 ноября 2021 года, за последние сутки 256 человек узнали о положительном результате теста на коронавирус.

Всего с начала пандемии заразились ковидом 81 080 человек, количество летальных исходов - 2393 (+10 за сутки). Больше всего зараженных за сутки приходится на Мурманск (+156, всего 38753), Кольский район (+19, всего 3658) и Мончегорск (+18, всего 6557).

Выздоровели 61 388 северян, на лечении остаются 17 299 пациентов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Андрей Чибис: Ситуацию с коронавирусом удалось стабилизировать. Но баланс в регионе сохраняется хрупкий (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru