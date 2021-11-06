На полуострове Рыбачий туристы встретили снежного человека

Похоже, путешествие в Мурманскую область выдалось для туристов удачным. Фото: Олег ФИЛОНОК

Север не оставил туристов из Москвы без волшебства. Так, на полуострове Рыбачий, на берегу Баренцева моря, путешественникам повстречался снежный человек. Забавный снимок загадочного существа выложила фотограф Елена Никишина в своем Instagram.

- Обаятельное существо заходило к нам на пикничок. Назвали Ёти, - с иронией отметила женщина.

Похоже, путешествие в Мурманскую область выдалось для туристов удачным.

Напомним: у Териберки установят огромную букву "Т". Арт-объект предложила студия Артемия Лебедева.

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