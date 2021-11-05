В Мурманске задержали пнувшего манекен мужчину

Сотрудники гипермаркета обратились за помощью к росгвардейцам. Фото: Росгвардия по Мурманской области

В ночь на 5 ноября в одном из гипермаркетов Октябрьского округа Мурманска произошла внештатная ситуация: один из посетителей вел себя агрессивно.

- К прибывшим по указанному адресу росгвардейцам, обратился сотрудник магазина и сообщил, что посетитель причинил гипермаркету материальный ущерб. Злоумышленник пнул стоявший у входа манекен, тем самым нанеся повреждения. Свой поступок мужчина объяснить не смог, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Мурманской области.

31-летнего мурманчанина доставили в отделение полиции, где на него составили протокол об административном нарушении.

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