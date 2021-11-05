Снятый в Мурманской области сериал покажет федеральный канал

Главную роль в сериале "Полярный" сыграл Михаил Пореченков.
Фото: Борис КУДРЯВОВ
8 ноября в 20.00 на телеканале ТНТ состоится премьера второго сезона сериала "Полярный", который снимали в Кировске.
Главные роли в нем играют Михаил Пореченков, Иван Охлобыстин, Екатерина Шпица.
Напомним: к съемкам второго сезона приступили в начале 2021 года.
Также в онлайн-кинотеатре покажут снимавшийся в Мурманской области сериал. Одну из ролей сыграл Андрей Чибис.
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