Снятый в Мурманской области сериал покажет федеральный канал

Главную роль в сериале "Полярный" сыграл Михаил Пореченков. Фото: Борис КУДРЯВОВ

8 ноября в 20.00 на телеканале ТНТ состоится премьера второго сезона сериала "Полярный", который снимали в Кировске.

Главные роли в нем играют Михаил Пореченков, Иван Охлобыстин, Екатерина Шпица.

Напомним: к съемкам второго сезона приступили в начале 2021 года.

Также в онлайн-кинотеатре покажут снимавшийся в Мурманской области сериал. Одну из ролей сыграл Андрей Чибис.

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