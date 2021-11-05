Объявление об аренде гаража стоило жителю Мурманска 29 тысяч рублей

Мужчина рассказал мошенникам все данные своей карты. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

73-летний житель Мурманска обратился в полицию и сообщил о краже 29 тысяч рублей с его банковского счета.

Северянин рассказал, что разместил объявление об аренде гаража на одном из сайтов в интернете. Ему позвонил неизвестный и предложил внести задаток на его банковский счет.

- Не желая упускать потенциального покупателя, мужчина сообщил мошеннику реквизиты своей карты, а также коды из смс-сообщений. Позже, проверив баланс, мурманчанин обнаружил, что у него списали 29 тысяч рублей. Номер телефона афериста оказался заблокированным, - сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело. За кражу ему грозит до шести лет лишения свободы.

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