Жителей Мурманска приглашают заняться полярной алхимией

У северян есть возможность посетить мероприятие с необычным форматом. Фото: vk.com/polaralchemy

Бесплатно, но с QR-кодами и масками - при таких условиях в Мурманске пройдет интерактивный концерт "Полярная алхимия: сказочный этно-фьюжн".

- В серии мероприятий примут участие музыканты из Архангельска, родины сказочника Степана Писахова, которые привезут в Мурманск легендарные "морожены песни". На интерактивном концерте будет звучать современная и древняя музыка трансформации и импровизации, а также вплетенный в музыкальную канву северный текст. Художники из Мурманска проведут мастер-классы по лепке и акварельной монотипии, а также поделятся опытом использования танца и музыки для поиска вдохновения, - рассказали организаторы.

Посетить мероприятие можно 4 и 6 ноября, по предварительной записи в группе в "ВКонтакте".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманске женщина ударила знакомого топором по голове. Мужчина сам себе вызвал "скорую" (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru