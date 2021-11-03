В Мурманске детскую секцию настольного тенниса выселяют из здания

Детям в новом помещении заниматься неудобно. Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

В неприятной ситуации оказалась секция детского настольного тенниса: ее заставили сменить место размещения с детско-юношеской спортивной школы № 17 на улице Софьи Перовской, 5 на холл Ледового дворца спорта на втором этаже. Новое помещение для занятий, по мнению родителей ребят, не подходит. В частности, там низкие потолки и лестница посередине зала.

- По словам чиновников из регионального минспорта, родители ссылаются на нормативы, которые предъявляются к специализированным спортивным объектам, а это не совсем корректно. Условия соответствуют нормативам для детей, которые обучаются по общеразвивающим программам. На таких площадках, как Ледовый, возможна организация досуговой работы с населением - не спортивная подготовка как таковая. Фактически Роспотребнадзор не изучил все обстоятельства вопроса, но дал согласие на переезд отделения настольного тенниса, считают общественники и просят региональные власти пересмотреть решение о переезде, - пишет "АиФ-Мурманск".

Родители юных спортсменов и в Федерации настольного тенниса г. Мурманска надеются, что их проблему не будут игнорировать.

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