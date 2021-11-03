Житель Кировска заказал интимный массаж и получил угрозы

Мужчина решил обратиться за помощью к правоохранителям. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жителю Кировска пришлось обращаться в полицию после того, как его оставили без денег за несостоявшуюся услугу интимного характера. Сам он утверждал, что хотел вызвать на дом массажистку, услуги которой нашел на просторах интернета.

- Некая массажистка пообещала мужчине, что охотно удовлетворит его потребности за две тысячи рублей. Однако когда он перевел требуемую сумму, стоимость "сеанса" тут же взлетела - с мужчины запросили еще двенадцать тысяч, - сообщает издание "Хибинформбюро".

После отказа платить больше кировчанину перезвонил незнакомец, который стал угрожать неприятностями, если тот пойдет в полицию. Деньги мужчине так никто и не вернул.

Тем не менее герой истории решил обратиться за помощью к правоохранителям, которым теперь предстоит во всем разобраться.

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