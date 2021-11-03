QR-коды в Мурманской области хотят сохранить после окончания нерабочих дней

QR-коды могут сохранить для посещения общественных мест в Мурманской области. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 30 октября в Мурманской области действует система QR-кодов. Их через "Госулуги" или МФЦ могут получить те, кто прошел полный курс вакцинации, переболел коронавирусом за последние полгода или сделал ПЦР-тест не ранее трех дней назад.

В правительстве региона не исключают, что система QR-кодов сохранится и после окончания нерабочих дней 7 ноября.

- С высокой вероятностью мы сохраним QR-коды и после нерабочих дней, - сказал губернатор Андрей Чибис в эфире телеканала "Россия-24".

Напомним: пока в Мурманской области не будут вводить локдаун, но такой сценарий возможен.

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