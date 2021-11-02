В Мурманске собрали 860 килограммов батареек в рамках экологической акции

В Мурманске прошла первая "Неделя сбора батареек". Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

С 12 по 18 октября в Мурманске прошла акция «Неделя сбора батареек», организованная министерством природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области совместно с ООО «Дюраселл Раша». Контейнер для сбора батареек, аккумуляторов и пауэрбанков установили на парковочной площадке «Ленты» на улице Радищева, 2.

- В ходе акции собрали 860 кг батареек и аккумуляторов, которые направили на утилизацию в Ярославль. Мы будем продолжать подобные акции и привлекать к раздельному сбору отходов новых участников, особенно юных северян, – отметил министр минприроды Сергей Абаринов.

Организаторы поблагодарили за возможность проведения акции всех жителей города, неравнодушных к проблемам охраны окружающей среды

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