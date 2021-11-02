Прогноз погоды в Мурманске и области на 3 ноября 2021 года: местами туман и сильный ветер

Кольский полуостров находится под влиянием циклонической деятельности. Фото: Михаил ФРОЛОВ

3 ноября 2021 года в Мурманской области сохранится облачная с прояснениями погода. Так как температура воздуха по большей части плюсовая, стоит внимательно смотреть под ноги - синоптики предупреждают о сильной гололедице.

- Местами пройдут небольшие осадки. В отдельных районах туман. Ветер южный умеренный, местами сильный. Температура воздуха от -1 до +4 градусов в течение суток, - сообщили в мурманском гидрометцентре,

До 4 ноября Кольский полуостров будет находиться под влиянием циклонической деятельности в Норвежском и Баренцевом морях.

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