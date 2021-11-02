В Мурманской области водителя стали душить шнурком во время поездки

Мужчина смог выбраться из машины и позвонить в полицию. Фото: Михаил ФРОЛОВ

43-летний житель Кольского района очень неудачно взял попутчиков. Вечером он ехал на своем Renault Logan по дороге Мишуково - Снежногорск в Мурманск и заметил двух голосующих молодых людей. 21-летний и 32-летний северяне попросили подвезти их. У Междуречья они напали на водителя.

- Один из пассажиров, который ехал сзади, неожиданно накинул потерпевшему на шею шнурок от обуви и стал стягивать. Нападавшие требовали отдать им деньги. Завязалась борьба, шнурок порвался. Остановив машину, потерпевший выбрался из нее, обратился за помощью к проезжавшим мимо и позвонил в полицию. Подозреваемые в ограблении с места происшествия скрылись на личном автомобиле мурманчанина, завладев также его наличными средствами в сумме 5 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

Объявили план "Перехват" и нападавших задержали. Оказалось, что 21-летний северянин ранее был судим за мошенничество и сбыт имущества, добытого преступным путем, а его друг - за кражу, мошенничество и грабеж.

Сейчас они арестованы, в их отношении возбудили уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия). Мужчинам грозит до семи лет лишения свободы.

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