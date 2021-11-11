Воспитанники студии «МультиКола.51» сняли мультфильм о Трифоне Печенгском

Творческая группа Воскресной школы храма Благовещения Пресвятой Богородицы г. Кола посвятила работу Трифону Печенгскому. Фото: vk.com/club121795561

Общественная организация развития семейных ценностей и поддержки семей Кольского района «Благо» презентовала свой новый мультипликационный фильм «На краю света». Его сняли воспитанники студии «МультиКола.51» по мотивам жития преподобного Трифона Печенгского.

За 7 минут юные таланты и их взрослые помощники смогли рассказать историю удивительной жизни этого святого, пришедшего на Крайний Север в XVI веке для крещения коренных жителей.

- Студия мультипликации была создана для творческого развития наших детей. За четыре года работы Евгения Красикова, Алексей Дежин, Алина Петрунина, Алена Носова сильно повзрослели, но не бросили это увлечение. Занятия творчеством прививали им терпение, чувство вкуса, любовь к истории своего родного края и своего государства, - рассказала председатель организации «Благо» и завуч Кольской воскресной школы Яна Петрова.

Персонажей изображали акварелью, снег впервые сняли на видеокамеру, а не рисовали. Бегущие облака изготавливали из шерстяных ниток. Также применялись и другие новшества. Например, вместо привычных детских голосов в мультфильме звучит голос взрослого мужчины. Исходя из того, что главный герой - монах, его озвучил наместник Феодоритовского монастыря игумен Трифон (Михайловский).

- Уверен, что фильм заслуживает самой высокой оценки. Все мы понимаем, насколько это кропотливый труд. Его ценность в том, что он приобщает детей к духовному наследию Кольского края, открывает для них имена тех, кто просветил Крайний Север светом Христовой Истины в XVI веке. Безусловно, такие фильмы расширяют образовательные возможности и могут быть использованы педагогами всех уровней образования, - отметил руководитель отдела образования и катехизации Мурманской епархии иерей Константин Жданович.

Посмотреть мультфильм юных талантов студии «МультиКола.51» можно в группе «Благо» в «ВКонтакте».

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