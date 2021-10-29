В Мурманске автобус с пассажирами вылетел на тротуар

В соцсетях люди гадают, почему автобус оказался за ограждением. Фото: "Мурманск ДТП ЧП"

Вечером 28 октября в Мурманске на улице Чумбарова-Лучинского произошло ДТП с пассажирским автобусом, который двигался по кольцу. Общественный транспорт вылетел с проезжей части на тротуар, сломав пару секций ограждения.

В соцсетях люди гадают, почему так произошло. Одни считают, что у автобуса отказали тормоза, другие - что водителю стало плохо.

- В данной аварии никто не пострадал, все обстоятельства случившегося выясняются, - уточнила "КП"-Мурманск" инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Военнослужащий из Печенги отправится в колонию после ДТП с пострадавшими. Мужчина сел за руль пьяным (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru