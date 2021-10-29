В Мурманске автобус с пассажирами вылетел на тротуар

В соцсетях люди гадают, почему автобус оказался за ограждением. Фото: "Мурманск ДТП ЧП"
Вечером 28 октября в Мурманске на улице Чумбарова-Лучинского произошло ДТП с пассажирским автобусом, который двигался по кольцу. Общественный транспорт вылетел с проезжей части на тротуар, сломав пару секций ограждения.
В соцсетях люди гадают, почему так произошло. Одни считают, что у автобуса отказали тормоза, другие - что водителю стало плохо.
- В данной аварии никто не пострадал, все обстоятельства случившегося выясняются, - уточнила "КП"-Мурманск" инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.
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