Обновленный мост через реку Тулому будет открыт для движения к концу ноября

Реконструкция переправы выполнена в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Фото: rosavtodor.gov.ru

Обновленный мост на трассе Р-21 «Кола» через реку Тулому введут в строй до конца ноября. Реконструкция переправы выполнена в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Прежний мост, построенный в 1952 году, перестал соответствовать современным требованиям.

- Состоящее из трех пролетов 750-тонное мостовое сооружение размещается на четырех бетонных опорах, располагающихся на буронабивных сваях. Общая протяженность реконструируемого участка – 413 метров, длина самой переправы – 190 метров. Новый мост длиннее прежнего почти на 20 метров, две полосы движения снабжены полосами безопасности и тротуарами по обеим сторонам проезжей части, - сообщили в Росавтодоре.

Переправа спроектирована и построена таким образом, что ни сильные морозы, ни ветер не отразятся на ее техническом состоянии.

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