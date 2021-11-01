До конца 2025 года качественную горячую воду получат жители 442 домов Ленинского округа Мурманска

Общая стоимость проекта - 2,5 миллиарда рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вице-губернатор Юрий Сердечкин доложил о завершении реализации первого этапа проекта по переводу на закрытую систему горячего водоснабжения многоквартирных домов в Ленинском округе Мурманска.

В домах устанавливают индивидуальные теплопункты, чтобы решить многолетнюю проблему.

- В 2021 году мы реализовали первый этап программы - 29 домов переведены на закрытую систему горячего водоснабжения, в них установлены 30 индивидуальных теплопунктов, – рассказал Юрий Сердечкин. – Из резервного фонда Мурманской области на эти нужды было выделено 75 миллионов рублей. Никаких платежей с граждан на эти работы не взималось.

До конца 2025 года на закрытую систему горячего водоснабжения будут переведены 442 дома. Входит в этот перечень и 41 дом жилого района Росляково. Общая стоимость проекта 2,5 миллиарда рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Призрачное наследие саамской культуры: Что мы знаем о коренном малочисленном народе Мурманской области. До наших дней дошло не так много материальных вех культуры саами (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru