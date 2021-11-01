Команда с участием Алексея Бакуменко победила в финальной игре осенней серии "Что? Где? Когда?"

Алексей Бакуменко сыграл в финальной игре осенней серии. Фото: скриншот видео Первого канала

31 октября Первый канал показал финальную игру осенней серии игр "Что? Где? Когда?", против телезрителей играла команда Андрея Козлова. Уже второй раз за стол сел знаток из Мурманска Алексей Бакуменко.

На первых вопросах игра не задалась - вопрос оказались слишком сложными. Но после знатоки взяли себя в руки. Несколько правильных ответов команде принес и Алексей Бакуменко, он правильно ответил на вопрос, для чего по радио передавали сообщения наподобие "Мы с мамой пошли по малину и встретили медведя" (он, к слову, был признан лучшим).

Со счетом 6:5 знатоки выиграли. Увы, "Хрустальную сову" вручили не мурманчанину, ее обладателем стала Елена Александрова. Лучшим знатоком стал Владимир Антохин.

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