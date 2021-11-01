Юрий Сердечкин возглавит Координационный совет по социально-экономическому развитию Мурманска

Юрий Сердечкин возглавит Координационный совет. Фото: правительство Мурманской области

В Мурманске возобновляет работу Координационный совет по социально-экономическому развитию. Его возглавит вице-губернатор Юрий Сердечкин. Орган будет аккумулировать данные по нацпроектам.

- Эту площадку мы уже запускали, и она в тот момент выполнила свои задачи по определению ключевых мероприятий национальных проектов. Сегодня это вновь очень актуально с учетом увеличения финансирования. Те новации, которые сегодня прорабатываются, в том числе – обновление общественного транспорта, определение территорий дворов для ремонта, определение дорог, которые необходимо будет отремонтировать в следующем году и в последующие годы, те нюансы, которые нужно изучать и отрабатывать, в том числе по округам города, прошу на этой площадке обсудить. Ну и, конечно, все вопросы, связанные со стратегическим развитием нашего города-героя, синхронизацию с работами в рамках развития области, - сообщил губернатор Андрей Чибис.

Врио главы администрации города Мурманска Валентина Доцник стала заместителем руководителя Координационного совета.

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