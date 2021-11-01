В Мурманской области от коронавируса привились 263,5 тысячи человек

В Мурманской области план по вакцинации от коронавируса выполнили более чем наполовину. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Мурманской области прививку от коронавируса уже сделали 263,5 тысячи человек без учета ревакцинированных и иностранцев. Об этом на оперативном совещании в правительстве региона сообщила первый заместитель министра здравоохранения Инга Анискова.

- План выполнен на 57%. Работает 49 прививочных бригад, 33 - в подведомственных минзраву учреждениях, - уточнила Инга Анискова.

На прошлой неделе в регионе развернули еще 30 ковидных коек, всего их теперь 1172 в том числе 932 с кислородом и 135 с ИВЛ. Свободный коечный фонд составляет 20%.

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