В Мурмашах пьяный водитель Ford Focus попал под уголовное дело

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье 264.1 УК РФ. Фото: Олег ЗОЛОТО

На улице Цесарского в Мурмашах полицейские остановили Ford Focus, чтобы проверить документы водителя. За рулем находился 52-летний местный житель, который, судя по внешним признакам, был нетрезв. Ему предложили пройти медицинское освидетельствование, результат которого подтвердил наличие алкоголя в крови.

- Выяснилось, что в прошлом году северянин подвергался административному наказанию за вождение в пьяном виде, срок которого не истек, однако это мужчину не остановило, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

В отношении правонарушителя возбуждено уголовное дело по статье 264.1 УК РФ. Ему грозит до двух лет лишения свободы. Сейчас водитель находится под подпиской о невыезде.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ДТП на дороге Пиренга - Ковдор погиб человек. Троих пострадавших увезли в больницу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru