В Мурмашах пьяный водитель Ford Focus попал под уголовное дело

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье 264.1 УК РФ.
Фото: Олег ЗОЛОТО
На улице Цесарского в Мурмашах полицейские остановили Ford Focus, чтобы проверить документы водителя. За рулем находился 52-летний местный житель, который, судя по внешним признакам, был нетрезв. Ему предложили пройти медицинское освидетельствование, результат которого подтвердил наличие алкоголя в крови.
- Выяснилось, что в прошлом году северянин подвергался административному наказанию за вождение в пьяном виде, срок которого не истек, однако это мужчину не остановило, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.
В отношении правонарушителя возбуждено уголовное дело по статье 264.1 УК РФ. Ему грозит до двух лет лишения свободы. Сейчас водитель находится под подпиской о невыезде.
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