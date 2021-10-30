В Кольском районе ищут трех пропавших рыбаков

Мужчины должны были вернуться домой 29 октября. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Спасатели в эти часы работают в Кольском районе. В МЧС позвонила жительница Молочного, которая сообщила, что 21 октября ее муж с двумя друзьями уехал на рыбалку к озеру Лейна. В назначенный день - 29 октября - мужчины домой не вернулись.

- На место происшествия 30 октября в 14.10 выехали спасатели поисково-спасательного подразделения Мурманск МАКАСЦ, - сообщили в МЧС по Мурманской области.

На месте работают четыре человека.

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