Прогноз погоды в Мурманске и области на 30 и 31 октября 2021 года: местами осадки и туман

Кольский полуостров будет находиться под влиянием восточной периферии многоцентровой циклонической депрессии. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На выходных в Мурманскую область возвращается плюсовая температура. Синоптики предупреждают о сильной гололедице, особенно ночью и утром.

- 30 октября будет облачная с прояснениями погода. Местами осадки, туман. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью от +1 до -4, при прояснениях -5-10, днем от -2 до +3, - сообщили в мурманском гидрометцентре.

В последние дни октября Кольский полуостров будет находиться под влиянием восточной периферии многоцентровой циклонической депрессии, расположенной в Норвежском море. По Мурманской области ожидаются временами осадки различной интенсивности. 1 ноября существенных изменений в погоде не ожидается.

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