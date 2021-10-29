Прогноз погоды в Мурманске и области на 30 и 31 октября 2021 года: местами осадки и туман

Кольский полуостров будет находиться под влиянием восточной периферии многоцентровой циклонической депрессии.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
На выходных в Мурманскую область возвращается плюсовая температура. Синоптики предупреждают о сильной гололедице, особенно ночью и утром.
- 30 октября будет облачная с прояснениями погода. Местами осадки, туман. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью от +1 до -4, при прояснениях -5-10, днем от -2 до +3, - сообщили в мурманском гидрометцентре.
В последние дни октября Кольский полуостров будет находиться под влиянием восточной периферии многоцентровой циклонической депрессии, расположенной в Норвежском море. По Мурманской области ожидаются временами осадки различной интенсивности. 1 ноября существенных изменений в погоде не ожидается.
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