В Мурманской области состоялись учения по ликвидации очага ящура

В Мурманской области отработали случай, если в регионе зафиксируют ящур. Фото: Алексей БУЛАТОВ

28 октября в селе Ура-Губа прошли учения по оперативному реагированию ветеринарной службы Мурманской области в случае возникновения эпизоотического очага ящура (очень официозно меняем на «на случай, если в регионе будет вспышка ящура»). Для тренировки создали специальный сценарий.

Ящур – это особо опасное вирусное заболевание, которое встречается как у животных, так и у людей. Признаки болезни у животных: наличие пузырьков и эрозий на слизистой оболочке ротовой полости и вымени. У больных животных наблюдается слюнотечение и повышение температуры тела.

– Проведена проверка готовности к работе дезинфекционной техники и оборудования, материальной обеспеченности подразделений оборудованием, инструментами, спецодеждой, средствами индивидуальной защиты, наличия необходимого количества дезинфекционных, дератизационных, дезинсекционных средств и препаратов для бескровного убоя, необходимых для обеспечения проведения мероприятий по ликвидации возможного очага ящура, – отметил председатель регионального комитета по ветеринарии Алексей Касаткин.

В учениях принимали участие ветеринарные специалисты Комитета по ветеринарии Мурманской области, Североморского межрегионального управления Россельхознадзора, Мурманская облСББЖ, Мурманская облветлаборатория.

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